المصادقة على 100 مادة من قانون العقوبات والأحكام العامة

عقد اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته 72 بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات المدنية الديمقراطية السبعة وممثلين عن مجلس العدالة الاجتماعية وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فريد عطي عن الاجتماع وأهمية تطبيق هذه القوانين، وأكد "خصصت هذه الجلسة للمصادقة على قانون العقوبات والتي تم وضعه من قبل هيئة العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، ومناقشة بنود قانون العقوبات بشكل مفصل والتعديل عليها والذي يتألف من ٣٤٢ مادة تشمل الأحكام العامة والجرائم والقتل والقتل العمد والاغتصاب والجنايات والجنح وجرائم الأموال".

وقرئ القانون من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام، ياسر السليمان بشكل مفصل وشرح كل مادة وبنودها.

ومن ثم صادق المجلس العام والحضور على 100 مادة من أصل 342 ومن المقرر استكمال المصادقة على المواد المتبقية في جلسات مقبلة.

(م خ/ف)

ANHA