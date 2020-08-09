المسابقة الأدبية فرصة للفئة الشابة لتنمية مواهبها الكتابية

يشرف اتحاد مثقفي إقليم عفرين بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة على مسابقة أدبية للشباب باسم مسابقة الشهيد غرزان، بهدف رعاية وتنمية مواهب الشباب في مجال الأدب.

وكانت قد انطلقت النسخة الأولى من المسابقة العام الماضي بمشاركة 50 شابًا، فاز منهم 5 شباب بالمرتبة الأولى في مجال القصة والشعر والنثر والمقالة والمسرح.

وأعلن اتحاد المثقفين الأسبوع المنصرم، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالاشتراك في المسابقة.

وكان الاتحاد قد وزع منشورات تتضمن شروط الاشتراك في المسابقة، إضافة إلى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتهي مدة استلام المشاركات في الـ 9 من شهر أيلول 2020.

ومن شروط المسابقة التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة:

أن تتراوح أعمار المشاركين من 16 إلى 35 عامًا،

أن تكون المادة من إحدى الأجناس الأدبية التالية ( شعر – نثر – قصة – مقالة – مسرح).

أن تكون المادة من تأليف المتسابق وغير مقتبسة.

تُقبل المواد باللغتين الكردية والعربية.

أن تكون المشاركة على شكل ملف وورد.

ألا تكون المادة منشورة سابقًا.

تصبح حقوق الطباعة والنشر لهذه المواد عائدة للاتحاد.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن الهدف من إقامة هذه المسابقة هو إتاحة الفرصة أمام الشباب لإبراز مواهبهم ومشاركتها وتنميتها.