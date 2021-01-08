المصاب في دردارة: كنا على رأس عملنا عندما انهالت علينا القذائف

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، صباح اليوم، قرية دردارة الواقعة شمال ناحية تل تمر على الطريق الواصل بين تل تمر وزركان، مما أسفر عن إصابة أحد المدنيين بجروح، وتم نقله إلى مشفى "الشهيدة ليكرين"، في ناحية تل تمر لتلقي العلاج.

أحمد محمد الخضر الذي يعمل في البناء في قرية دردارة، أُصيب بجروح جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على القرية.

وأشار أحمد في لقاء أجرته معه وكالتنا، إلى أنه أُصيب أثناء عمله في القرية، وقال في هذا السياق "كنا على رأس عملنا، وفجأة بدأت القذائف تنهال علينا كالمطر، مما أسفر عن إصابتي بجروح في يدي".

وأوضح أحمد أنه تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، وتابع بالقول "قبل يومين حاولنا الذهاب إلى العمل في القرية، ولكن بسبب قصف القرية لم نتمكن من ذلك، وعدنا إلى المنزل، واليوم ذهبنا إلى العمل وتم قصفنا، وأُجبرنا على الخروج من المنطقة زحفًا، لأن القصف كان قويًّا جدًّا".

ويذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية دردارة والمشيرفة في ريف تل تمر بشكل شبه يومي.

(د ج)

ANHA