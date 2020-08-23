المرتزقة يستهدفون القوات الحكومية ويقتلون ويصيبون 6 عناصر منها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، إن مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"، استهدفوا مجموعة تابعة للقوات الحكومية بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب، مما أدى إلى مقتل وجرح 6 عناصر على الأقل.

في حين قصفت القوات الحكومية بعد منتصف الليل، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى قصف صاروخي نفذته القوات الحكومية على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وبينين والرويحة ودير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع مذخرة في أجواء إدلب وريف حلب الغربي.

(ش ع)