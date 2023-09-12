المرتزقة يشكلون مجموعات لنهب محصول الزيتون في عفرين المحتلة

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته جرائمهم بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، عبر سياسة التتريك التي ينتهجونها لتثبيت الاحتلال وتغيير ديمغرافية المقاطعة المحتلة.

وحسب مصدر من ناحية جندريسة، اختطفت مجموعة من مرتزقة "الشرطة العسكرية" في 6 أيلول الجاري، المواطن هاشم غزال من أهالي قرية بابليت التابعة لناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة، بتهم واهية؛ بغية تحصيل فدية مالية من ذويه، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما قال مصدر آخر، إن المرتزق (أبو حسن الموالي) شكّل مجموعات من المستوطنين من أبناء قبيلته (قبيلة الموالي) في كل من نواحي؛ راجو، وجندريسة وشيه، وتقاسموا حقول الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي تلك النواحي، لسرقة ونهب موسم الزيتون عبر مسميات الضرائب وغيرها.

وأضاف أن عمليات السرقة ستتم بالتنسيق بين المرتزق أبو حسن الموالي وحواجز مرتزقة الاحتلال؛ لعدم حصول أي تضارب بينهم وبين المجموعات التي شُكّلت، ليتم فيما بعد إعطاء حصص المرتزقة على الحواجز.

(آ ر/ ل م)

ANHA