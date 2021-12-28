المرتزقة ينوعون أساليب النهب.. 5 آلاف ليرة عن كل رأس ماشية مقابل السماح برعيها

ذكر مصدر محلي أن المتزعم أبو علي القلموني والمتزعم فهد أبو أحمد في فصيل مرتزقة فيلق الشام، يجبران الرعاة على دفع 5 آلاف ليرة سورية على كل رأس غنم شهرياً، مقابل السماح لهم برعي أغنامهم في أراضي القرية.

في 13 أيلول 2021، منع مرتزقة فيلق الشام أهالي قرية براد بناحية شيراوا من التوجّه إلى ممتلكاتهم أو جني محاصيلهم تحت طائلة السجن ودفع إتاوات كبيرة، إلا بعد أخذ موافقة "الأمنيات" في القرية ودفع إتاوات لها مقابل السماح لهم بالذهاب إلى حقولهم.

ويعمد المرتزقة إلى عدة وسائل لإجبار الناس على دفع الأموال، أبرزها الخطف وطلب الفدى المالية، إضافة على فرض اتاوات على المواسم الزراعية، ناهيك عن السرقات العلنية والاستيلاء على الممتلكات.

(آ ر/م)

ANHA