المرتزقة ينهبون محصول الزيتون في عفرين

مع بدء موسم قطاف الزيتون في عفرين المحتلة، ومنذ احتلال تركيا للمنطقة في آذار 2018 يتعرض زيتون أهالي عفرين للسرقة والنهب على يد مرتزقة الاحتلال.

وفي جرائم تتكرر، أفادت مصادر لمنظمة حقوق الإنسان عفرين –سوريا بإقدام مرتزقة فرقة الحمزات التابعة للاحتلال التركي على سرقة محصول الزيتون العائد للمواطن عكاش داوود البالغ من العمر ٧٨ عامًا من أهالي قرية بيكه التابعة لناحية بلبله.

وبحسب المصدر، فإن عدد الأشجار التي تم سرقة محصولها يزيد عن 90 شجرة.

وفي سياق متصل، قام مرتزقة من فصيل ما يسمى لواء السلطان مراد التابع للاحتلال التركي بجني محصول الزيتون العائد للمواطن رشيد إبراهيم من أهالي قرية علي جارا، فيما بلغ عدد الأشجار التي نهب المرتزقة محصولها أكثر من 500 شجرة.

المرتزقة، وبحسب المصدر، أخبروا رشيد إبراهيم أن يؤكد امتلاكه للأشجار بوثيقة من المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي، في أسلوب جديد يبيح لهم سرقة ثمار الأشجار.

(م ح/ٍسـ)

ANHA