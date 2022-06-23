المرتزقة يختطفون شاباً من كري سبي المحتلة بعد عودته إلى منزله من تركيا

وبحسب مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة فإن ما تسمى "قوات مكافحة الإرهاب" التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي داهموا اليوم بلدة العلي باجلية واختطفوا على إثرها المواطن حسان أحمد نجم الشواخ (٣٠ عاماً) من عشيرة البو جابر العربية.

ولفت المصدر بأن حسان عاد يوم أمس من رحلة عمل استغرقت ٣ سنوات في تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي يعتبرون الخطف وأخذ فدى مالية لقاء الإفراج عن المختطفين إحدى وسائل كسب المال في المناطق التي تحتلها تركيا، حيث وثقت وكالتنا خلال الشهر الماضي طلب متزعمي المرتزقة ١١ مليون ليرة سورية من ذوي مختطف من البلدة ذاتها للإفراج عنه.

(سـ)

ANHA