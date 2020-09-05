المرتزقة يفجرون سيارة مفخخة في خطوط التماس شمال غرب تل تمر

مع ارتفاع حدة التوتر بين فصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، وظهور اشتباكات مستمرة بينها على خلفية توزيع السرقات ونهب ممتلكات المدنيين.

ونقلًا عن مصدر ميداني قال مراسل وكالة أنباء "هاوار" في ناحية تل تمر، إن مرتزقة السلطان مراد الموالين للاحتلال التركي أقدموا على تفجير سيارة مفخخة في شمال غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

وأفاد مراسلنا أن السيارة المفخخة فُجّرت ظهر يوم أمس الجمعة، في قرية الريحانية الواقعة تحت سيطرتهم والتي تبعد مسافة /4كم/ شمال مدينة تل تمر.

ولفت مراسلنا إلى أن التفجير وقع بالقرب من إحدى الثكنات العسكرية في القرية، مشيرًا إلى أن المرتزقة المتمركزين في تلك القرى هم من مرتزقة السلطان مراد، ومرتزقة الحمزات وفيلق الإسلام وعدة كتائب مرتزقة أخرى.

الفيديو الذي حصل عليه مراسلنا، يؤكد قيام المرتزقة بعملية التفجير المتعمد للسيارة، ولم ترد المعلومات عن حجم الخسائر بين صفوف المرتزقة.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت القرى الواقعة في الجهة الشمالية والغربية اقتتالًا مسلحًا بالأسلحة الثقيلة بين مرتزقة السلطان مراد ومرتزقة الحمزات بتاريخ 30 آب/ أغسطس الفائت.

(د أ/هـ ن)

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