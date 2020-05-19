المرتزقة مستمرون في حرق المحاصيل وتخوف للأهالي من وصول الحرائق لقراهم

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إحراق المحاصيل الزراعية في ريف ناحية تل تمر الغربي والشمالي منذ أربعة أيام.

المرتزقة أقدموا على إضرام النيران يوم أمس، في أراضي قريتي المناجير والأهراس الواقعتان شرقي وجنوبي مدينة سري كانيه المحتلة، وقريتي ليلان والدبسة غربي ناحية تل تمر على خطط التماس.

ونتيجةً للحرائق المندلعة في تلك القرى، أفادت مصادر محلية لمراسل وكالتنا أنه تم حرق أكثر من /15/ ألف دونم من محصولي القمح والشعير.

ويتخوف أهالي القرى الواقعة على خطوط التماس في ريفي ناحيتي تل تمر وزركان من وصول الحرائق لقراهم ومحاصيلهم الزراعية.

يقول المواطن، منصور عيسى، من أهالي قرية تل طويل الآشورية، التابعة لناحية تل تمر والواقعة على خطوط التماس بأنهم كمدنيون وأصحاب رزق يعيشون لحظات قاسية بسبب تهديد الحرائق لمحاصيلهم الزراعية.

ونوه عيسى، أن المرتزقة يتعمدون حرق المحاصيل الزراعية في القرى المحتلة، وأردف "وفي حال توجه الحرائق لمحاصيلنا فأنها ستحترق أيضاً".

وناشد عيسى، جميع الجهات المعنية بمساعدتهم وتقديم يد العون لهم، لأن أهل القرية وشعوب المنطقة تعتمد على الزراعة.

وأكد عيسى، أن مرتزقة الاحتلال التركي منذ أسبوع وهي تحرق المحاصيل الزراعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في ريفي تل تمر وسري كانيه.

(هـ ن)

ANHA