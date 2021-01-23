المرتزقة في ليبيا باقون لمدة إضافية أخرى!!

وأكد رئيسا اللجنة العسكرية لشبكة العربية، استمرار اللجنة في تطبيق كافة بنود الاتفاق ومطالبة الدول الفاعلة في مجلس الأمن واللجنة الأمنية المشكلة من مؤتمر برلين بدعم التوافق العسكري الحاصل واستصدار قرار من مجلس الأمن حول ذلك.

كما أوضحا أن أعضاء اللجنة سيمددون المهلة لـ 90 يومًا إضافيًّا، لبحث جدية المجتمع الدولي في دعم قرارتهم خلال اجتماعهم القادم في مدينة سرت والبدء بترتيبات فتح الطريق الساحلي.

واليوم انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية جنيف الموقعة بين طرفي النزاع الليبي لإخراج المرتزقة من ليبيا، فيما برز أن استمرار التدخل التركي في البلاد حال دون تنفيذ بنود الاتفاق.

وفي السياق، اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب لشبكة العربية، أنقرة باستمرار تدخلها سواءً عبر إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، أو بإبرام اتفاقات التدريب، وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا، مؤكدًا أن ذلك أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف.

ويشار إلى أن المجتمع الدولي يقود ضغوطًا كبيرة من أجل تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث شدد بيان أوروبي أميركي مشترك حول الوضع في ليبيا، على ضرورة مغادرة المرتزقة للبلاد ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخل الذي يقوّض تطلعات الليبيين لاستعادة سيادتهم.

ومن جهتها، أحصت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وجود نحو 20 ألف مرتزق و10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، مؤكدةً على أن إخراجهم بات أمراً ملحًّا.

(ي م)