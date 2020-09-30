المرصد: وصول 850 مرتزق سوري إلى أذربيجان عبر شركات أمنية تركية

ونوه المرصد أنه تم نقل أكثر من 530 مرتزق من الفصائل الموالية لأنقرة مؤخراً، ليرتفع تعداد الواصلين حتى اللحظة إلى 850، وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الساعات والأيام المقبلة.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” الموالية لأنقرة في أذربيجان، حيث ارتفع إلى 3 تعداد القتلى من الجنسية السورية من فصائل ماتسمى “الجيش الوطني” جراء استهدافهم بالرصاص في أذربيجان.

وكانت معلومات وردت للمرصد السوري تفيد بإقحام المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النقط.