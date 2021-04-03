المرصد: تركيا تراوغ بملف المرتزقة السوريين في ليبيا

ومنذ خروج دفعة من المرتزقة السوريين من ليبيا في أواخر مارس/ آذار الماضي، أصاب الجمود ملف سحب آلاف المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، ولم تحدث تحركات تذكر في هذا الملف حتى اليوم.

وقال المرصد السوري إنّه رغم توقف عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا، إلّا أنّ الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس/ آذار الماضي، لم تعُد إلى سوريا حتى اليوم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصيرها.

وأوضح المرصد السوري أنّ الجانب التركي لا يزال يراوغ بملف انسحاب المرتزقة وسط استياء متواصل من قبل المرتزقة الموجودين هناك، لا سيما في ظل أوضاعهم السيئة جدًّا وعدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة في العودة.

وأشار إلى أنّ ملف المرتزقة لم يقتصر على توقف عمليات إعادتهم من ليبيا، بل إنّ هناك مجموعة جديدة من نحو 380 مرتزقًا سوريًّا وصل تركيا قادمًا من سوريا خلال الأيام الماضية.

ولفت المرصد إلى عدم توفر معلومات عن مصير هؤلاء المرتزقة الجدد، وهل جرى نقلهم إلى ليبيا من تركيا أم لمنطقة أخرى أم أنهم لا يزالون في تركيا.

وأكّد المرصد السوري وجود استياء يتصاعد بشكل يومي بين المرتزقة الموجودين داخل الأراضي الليبية، على خلفية مماطلة الحكومة التركية في إعادتهم إلى سوريا، معبّرًا عن قلقه من أن يكون سحب بعض المرتزقة مناورة تركية ووعودًا إعلامية من قبل نظام رجب طيب أردوغان.

وكشفت مصادر المرصد السوري داخل صفوف المرتزقة، عن وجود نوايا تركية لإبقاء المرتزقة السوريين في ليبيا، لحماية القواعد التركية هناك، مُشيرةً إلى وجود أكثر من 6630 مرتزقًا في ليبيا؛ لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

(ش ع)