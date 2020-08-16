المرصد: تركيا أوهمت مرتزقة سوريين بعمل في قطر لكنها أرسلتهم إلى ليبيا

وأفاد المرصد السوري في آخر تقرير له حول حركة نقل المرتزقة، بأن تركيا أوهمت عشرات المرتزقة بأنهم سيخرجون في مهمة سهلة لحماية منشآت في قطر، إلا أنهم بعد سفرهم، وجدوا أن التعليمات تغيرت، كما الوجهة.

وأضاف المرصد أن المخابرات التركية خدعت نحو 120 من المرتزقة الموالين لأنقرة، واتفقت معهم على العمل ضمن حماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، اكتشفوا أن وجهتهم ليبيا بهدف دعم قوات وفصائل حكومة الوفاق في طرابلس.

كما أوضح أن "الاستخبارات التركية نقلت 120 مرتزقًا على الأقل من فصائل "سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد" من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

ويذكر أنه وفقًا لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17420 مرتزقًا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ 18.

(ي ح)