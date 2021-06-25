المرصد: تحليق للطيران الحربي في أجواء مدينة درعا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن التحليق يأتي كوسيلة ضغط على أهالي وسكان المدينة الرافضين للمطالبات الروسية بإجراء تسويات جديدة لعشرات الأشخاص وسحب سلاحهم الفردي، ونقل تسويات قيادات سابقة للفصائل إلى منطقة الدريج".

ولاتزال قوات حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية تُغلق الطرق الرئيسية في المدينة ضمن منطقتي درعا البلد ودرعا المحطة، وسط ترقب لخروج مظاهرات تضامناً مع مدينة درعا.

وأشار المرصد صباح اليوم، إلى استقدام قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية لتعزيزات عسكرية إلى مدينة درعا وإغلاق طرق رئيسية هناك، في ظل المطالبات الروسية بتسوية جديدة وتسليم سلاح فرد لعشرات الأشخاص في المدينة، وهو ما آثار رفضاً شعبيًاً واسعاً، وسط دعوات للتظاهر ضد هذه المطالبات.

ونشر المرصد أمس، أن ضباط روس اجتمعوا قبل نحو أسبوع باللجنة المركزية في مدينة درعا، وطالبوهم بتسليم سلاح فردي بحوزة عدد من الأشخاص في بعض من أحياء مدينة درعا، ومن ثم العمل على تسوية جديدة، حيث لاقى الطلب رفضاً شعبياً واسعاً في مختلف مناطق حوران.

ويذكر أن هذه المرة الثانية التي تشهد تحليق للطيران الحربي في سماء درعا، بعد الأحداث التي شهدتها طفس بالريف الغربي في الشهر الأول من العام الجديد، حيث أشار المرصد السوري في 26 كانون الثاني/ يناير، إلى تحليق لطائرات حربية تابعة لحكومة دمشق في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا.

(د ع)