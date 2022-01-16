المرصد: سقوط قذيفة صاروخية على قاعدة تركية مصدرها قوات النظام وأنباء عن جرحى

واستهدفت قوات حكومة دمشق بقذيفة صاروخية قاعدة للاحتلال التركي في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، وسط أنباء عن سقوط جرحى من العناصر الموجودة داخل القاعدة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن مناطق سيطرة مرتزقة تحرير الشام ومرتزقة الاحتلال التركي في مدينة إدلب، شهدت استنفاراً لقوات الاحتلال التركي ضمن محاور مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، حيث شهدت المنطقة في ساعات الصباح الأولى تحركات مكثفة للجنود والدبابات والآليات العسكرية.

ووسعت قوات الاحتلال التركي يوم أمس، نقطة عسكرية لها في بلدة آفس بريف إدلب التي تشرف على طريق “M5 ، في حين استحوذت على الحي الشرقي من البلدة بشكل كامل، واستقدمت دبابات وأسلحة ثقيلة، ورفعت عدد العناصر في النقطة إلى نحو 75 عنصراً، كما خدمت المنطقة بالاتصالات التركية، بالإضافة إلى تثبيت أجهزة تجسس.

(ل د)