المرصد: قوات مدعومة من روسيا تطرد القوات الحكومية السورية من ريف درعا

ووثق المرصد السوري مقتل 5 عناصر من القوات الحكومية السورية خلال الاشتباكات مع عناصر الفيلق الخامس في ريف درعا الشرقي اليوم.

وتشهد قرى وبلدات في ريف درعا استنفارا أمنيا في كل من صيدا وكحيل بعد طرد حواجز القوات الحكومية منها.

كما استنفرت قوات الفيلق الخامس في قرى وبلدات الجيزة والسهوة والكرك وأم ولد وبصرى الشام ونصيب وأم المياذن والطيبة في ريف درعا.

وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصرين من الفيلق الخامس إثر الاشتباكات مع القوات الحكومية في بلدة محجبة بريف درعا، بعد اعتداء حاجز لشعبة المخابرات العسكرية على أحد أبناء البلدة.

وساد التوتر في المنطقة، بعد الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر بشرية، بعد ظهر اليوم، فيما توجه رتل عسكري للواء الثامن من مدينة بصرى الشام إلى موقع الاشتباكات في بلدة محجبة.

كما توجهت أرتال من القوات الحكومية إلى محيط البلدة.

( ي ح)