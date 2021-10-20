المرصد: قتلى وجرحى من المجموعات الموالية لحكومة دمشق بانفجار مستودع للذخيرة في حماة

ووقع انفجار عنيف ضمن مستودع للذخيرة تابع لمجموعات موالية لحكومة دمشق قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص - حماة، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أنه تأكد مقتل 4 من المجموعات الموالية لحكومة دمشق حتى اللحظة، وأصابة أكثر من 7 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك في حصيلة أولية للانفجار، الذي لم يعلم طبيعته إلى الآن.

وكان انفجاران مزدوجان وقعا في العاصمة دمشق، نجما عن استهداف حافلة مبيت تابعة لقوات حكومة دمشق بعبوتين ناسفتين عند جسر الرئيس، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرًا على الأقل، إلا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت معدّة للتفجير.

(د ع)