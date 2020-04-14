المرصد: قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا بلغ ١٩٠ مرتزقاً

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيثُ وصل عشرات المرتزقة السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني" ضدّ "الجيش الوطنيّ الليبيّ".

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين على محاور عدّة داخل الأراضي الليبية، وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوريّ مقتل 8 مرتزقة سوريين، وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة جرّاء العمليات العسكرية في ليبيا 190 مرتزقاً، على صعيد متّصل تمكّن الجيش الليبي من أسر 5 عناصر من المرتزقة السوريين خلال الساعات الفائتة.

وكان المرصد السوريّ قد أشار قبل أيام قليلة، إلى أنّ تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من السوريين، للحرب في ليبيا، حيثُ أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ دفعة جديدة مؤلّفة من 150 عنصراً على الأقلّ من مرتزقة "السّلطان مراد"، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجّهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود، كما انطلقت مجموعات أخرى تضمّ العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمّع في منطقة حوار كلس. حيثُ وصل نحو 300 مرتزقة من السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم الجمعة.

وبذلك، ترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتّى الآن إلى نحو 5050 مرتزقاً، في حين أنّ عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقّي التدريب بلغ نحو 1950 مرتزقاً.