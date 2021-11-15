المرصد: قصف جوي مجهول يطال المجموعات الإيرانية في البو كمال

وقصفت طائرة مسيّرة مجهولة بالصواريخ، قبل قليل، أطراف مدينة البو كمال في ريف دير الزور الشرقي التي تتمركز فيها المجموعات الإيرانية والموالية لها، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد أيام من إزالة رايات المجموعات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البو كمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًّا خوفًا من عمليات الاستهداف.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المجموعات الموالية لإيران عمدت إلى إزالة راياتها من أعلى “المركز الثقافي” وبعض المقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البو كمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًّا خوفًا من عمليات استهداف قد تطالها.

وبحسب المرصد، قتل في الـ 10 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، 7 أشخاص على الأقل من المجموعات التابعة لإيران جراء الاستهداف الجوي “المجهول” من قبل طيران مسيّر على مواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة في مدينة البو كمال بريف دير الزور الشرقي.

(ش ع)