المرصد: مرتزقة تركيا يواصلون سرقة الممتلكات في سري كانيه

حيث يواصل مرتزقة تركيا سرقة محتويات منازل المواطنين بشكل شبه كامل في قرية الشركة في ريف سري كانيه، بالإضافة إلى سرقة الممتلكات العامة وشبكات الكهرباء لاستخراج المعادن من النحاس والألمنيوم، وبيعها كخردة في أسواق تركيا بعد صهرها سبائك.

ونقل المرصد السوري عن مصادر في ريف سري كانيه تأكيدها بأن عمليات نقل تلك المعادن بالإضافة إلى الحبوب تجري برعاية تركية وبتنفيذ من مرتزقتها وبالأخص ما يسمى "قائد الشرطة العسكرية" التابع المرتزقة في سري كانيه المدعو “أبو عناد” بالإضافة إلى أخوته وشركائه، أحدهم يدعى “ابراهيم السالم” وهو من أهالي قرية منجد وهو مسؤول عن تجارة وسرقة القمح والأسلاك الكهربائية.

بالإضافة إلى المدعو “طه محمد سعدون” مختار قرية البويضة، الذي يوجه المرتزق “أبو عناد” لفرض إتاوات على أصحاب الأموال في المنطقة.

(ي ح)