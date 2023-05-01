المرصد: مقتل وإصابة 112 شخصاً خلال شهر نيسان في خفض التصعيد

تشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، تصعيداً كبيراً بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية والتابعة لها وبين مرتزقة الاحتلال التركي عبر قصف يومي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر نيسان الفائت من عام 2023، مقتل 59 شخصاً وإصابة 53 آخرين من مواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

وغابت الطائرات الحربية الروسية، خلال شهر نيسان، في حين لم تتوقف عمليات القصف البري على المنطقة، حيث سقطت 1300 قذيفة وصاروخ في أكثر من 40 موقعاً ضمن مناطق سكنية وعسكرية في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

(د ع)