وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ قياديّاً في مرتزقة “حرّاس الدين” من الجنسية اليمنية، يشغل مسؤولاً في ما يسمّى جيش البادية، قُتل كما أُصيب مرافقه سوري الجنسية، جرّاء استهداف سيارة يستقلّانها بصاروخ من طائرة بدون طيار.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأنّ طائرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، حلّقت في أجواء المدينة، تزامنا مع الاستهداف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، انفجارات في مدينة إدلب، نتيجة استهداف طائرة بدون طيار لسيارة نوع “سنتافيه” يستقلّها شخصان يعتقد أنّهما من مرتزقة "غرفة عمليات واثبتوا” التي تضم مجموعات مرتزقة من بينها "حرّاس الدين" وذلك بالقرب من مسجد شعيب في مدينة إدلب، ما تسبّب في مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

)ي ح)