المرصد: مقتل اثنين من المجموعات الموالية لإيران بالقصف الإسرائيلي على ريف حمص

وقال المرصد السوري إنه تأكد مقتل اثنين من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية؛ جراء القصف الإسرائيلي مساء أمس على مطار التيفور العسكري الواقع في ريف حمص الشرقي.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما أن القصف الإسرائيلي تسبب أيضًا بإلحاق خسائر مادية بمركز للتدريب على الطائرات المسيّرة وقاعدة لها.

وأشار المرصد أمس إلى أن انفجارات دوت في مواقع للمجموعات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، وفي بادية الهري بريف البوكمال، تزامنًا مع تنفيذ عدة ضربات جوية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

(د ع)