المرصد: مقتل 6 أشخاص خلال القصف الإسرائيلي على دمشق

وأفاد المرصد السوري أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق - بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم)، حيث توجد هناك مستودعات للأسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين.

كما جرى استهداف الفرقة الأولى التابعة لقوات حكومة دمشق في منطقة الكسوة، بالإضافة إلى استهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق.

هذا واستمر القصف الإسرائيلي لنحو نصف ساعة، انطلاقًا من الساعة 1.15 تقريبًا بتوقيت دمشق، وتصدت دفاعات قوات حكومة دمشق الجوية لعدد لا بأس به من الصواريخ إلا أن قسمًا منها وصلت إلى أهدافها، وخلفت خسائر مادية من حيث تدمير مستودعات صواريخ وأسلحة في المناطق المذكورة أعلاه.

وتسبب القصف بخسائر بشرية، حيث أكد المرصد مقتل 6 أشخاص إلى الآن من جنسيات غير سورية، 4 منهم قتلوا في قصف المستودعات على طريق بيروت القديم، واثنان قتلا بالقصف الذي طال الفرقة الأولى ومحيطها.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي لدمشق خلال الشهر الجاري.

(ش ع)