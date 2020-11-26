المرصد: مقتل 33 عنصرًا من قوات الحكومة وداعش خلال 48 ساعة

وتشهد مناطق متفرقة من البادية السورية، خصوصًا مثلث حلب – حماة – الرقة، وبادية حمص الشرقية، نشاطًا متواصلًا لمرتزقة داعش، والذي يستهدف باستمرار مواقع ونقاط قوات حكومة دمشق، عبر هجمات مباغتة وتفجيرات وكمائن.

وبحسب المرصد، فقد أسفرت الاشتباكات خلال 48 ساعة الماضية، عن مقتل 19 من عناصر قوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى مقتل 14 مرتزقًا من داعش.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 إلى اليوم، وأكد أنها بلغت 1010 قتيلًا من قوات الحكومة (بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى140 من مجموعات تابعة لإيران)، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن مرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، فيما بلغ عدد قتلى مرتزقة داعش 546 قتيلًا في الفترة ذاتها.

(ي م)