المرصد: مقتل 16 شخصاً بالاستهداف الإسرائيلي على دمشق

قتل 16 شخصاً بينهم امرأة وأصيب آخرون؛ نتيجة سقوط الصواريخ الإسرائيلية على كفر سوسة في دمشق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه، نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري، قوله إن: "العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم، عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

وأضاف: "في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل؛ مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

فيما، قال المرصد، إن: "الاستهداف طال مواقع توجد ضمنها جماعات إيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق؛ مما نجم عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، ومنطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة؛ مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية".

(د ع)