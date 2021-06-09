المرصد: مقتل 11 عنصرًا من قوات حكومة دمشق نتيجة الغارات الإسرائيلية

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي على الريف الحمصي قبيل منتصف ليل أمس، حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 11 قتيلًا من الجنسية السورية من قوات حكومة دمشق والدفاع الوطني، بينهم ضابط برتبة عقيد، ممن قتلوا في الاستهدافات الإسرائيلية على مركز للبحوث العلمية في منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية أخرى في المنطقة هناك والواقعة في ريف حمص الغربي.

فيما طال القصف الإسرائيلي أيضًا مستودع ذخيرة تابع لحزب الله اللبناني جنوب مدينة حمص، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين من جنسيات غير سورية.

وأشار المرصد السوري خلال ساعات الصباح الأولى إلى مقتل 8 من قوات حكومة دمشق و”الدفاع الوطني” جراء الضربات الإسرائيلية عند منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء على مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي شرق قرية خربة التين في ريف حمص، كما انفجر مستودع للذخيرة يعتقد أنه تابع لمجموعات “حزب الله” اللبناني، في المنطقة ذاتها، قرب مفرق الحشمة على طريق مصياف، كما دوت انفجارات قرب مطار الضبعة العسكري، دون معرفة الخسائر البشرية حتى اللحظة.

كما سقطت بقايا صواريخ الدفاع الجوي في مناطق عدة من ريف حمص ودمشق، أثناء التصدي للأهداف في سماء المنطقة، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية.

(ش ع)