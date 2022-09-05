أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين مجهولين استهدفوا بقذيفة "آربيجي"، محيط فرع "الأمن العسكري" التابع لقوات حكومة دمشق، وسط مدينة السويداء، تلاها تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وعناصر الفرع، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرارإلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 30 آب، شهدت بلدة قنوات في السويداء توتراً بين جماعات محلية، وأخرى مدعومة من حزب الله اللبناني و"الأمن العسكري"، حيث شنت جماعات محلية في المنطقة "حركة رجال الكرامة"، وبمساندة الأهالي حملة مداهمات ضد قائد وعناصر "قوات الفهد" المدعوم من حزب الله اللبناني وفرع "الأمن العسكري".

وجاء ذلك، بعد إطلاق سراح المدعو (س.ح) قائد "قوات الفهد"، من قبل جماعة "لواء الجبل" المحلي، وبطلب من المرجعية الدينية، وعلى رأسها الرئاسة الروحية لطائفة الموحدون الدروز، وسط حالة توتر سادت المنطقة.

وبحسب المرصد، فإن جماعة "حركة رجال الكرامة" طوقوا منزل القيادي (س.ح)، وطالبوه بتسليم نفسه دون مقاومة، كما دعوا أهالي المدنية بالالتزام بمنازلهم إلى حين انتهاء الحملة، مؤكدين بأن من تلطخت أياديهم بدماء أبناء المنطقة، لن تمر بدون الحساب.

وبحسب الأهالي، فإن "قوات الفهد" ارتكب جرائم بحق الأهالي في مدينة السويداء، وبأن الفصيل مرتبط بقوات "راجي فلحوط" المدعوم من حزب الله اللبناني وفرع "الأمن العسكري" الذي تم استئصال فصيله قبل أسابيع.

(د ع)