المرصد: مهلة حتى منتصف الليل في درعا لتطبيق بنود اتفاق جديد

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الروسية من جهة، واللجنة المركزية في حوران من جهة أخرى، توصلا أمس، لاتفاق جديد يوقف الحملة العسكرية وينهي التوتر الحاصل في محافظة درعا.

ويقضي الاتفاق بدخول قوات الفيلق الثامن الموالي لروسيا لتنفيذ الاتفاق، وتسلمه نقاط ومواقع عسكرية في عدة مناطق درعا.

كما تضمن الاتفاق تهجير عشرات الأشخاص المطلوبين أمنياً إلى الشمال السوري، حيث يبلغ عددهم نحو 130 مطلوباً.

كما أفادت معلومات المرصد بالتوصل إلى مهلة تمتد إلى الساعة 12 منتصف الليل للتوصل إلى حل نهائي وجذري دون شوائب.

وفي سياق متصل، جرى اتفاق بين القوات الروسية والفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق مع قيادة الفيلق الخامس، لوضع آلية مشتركة لتنفيذ الاتفاق.

والجدير بالذكر أن اللجنة المركزية في حوران تفاوضت مع حكومة دمشق وبإشراف القوات الروسية مرات عدة في الملعب البلدي بدرعا، دون التوصل إلى حل يرضي الأطراف.

(ش ع)