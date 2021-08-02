المرصد: مفاوضات درعا تصل إلى طريق مسدود ووزير دفاع دمشق يهدد بتدمير المدينة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المفاوضات في درعا مُددت حتى يوم غد الثلاثاء، بعد أن وصل المفاوضون إلى طريق مسدود.

وبحسب المرصد يطالب وفد دمشق برفع العلم السوري المعترف به دوليًا على أعالي المسجد العمري، والسيطرة الكاملة على درعا ونشر الحواجز في كامل المنطقة، إضافة لتهجير عدد من الأشخاص المطلوبين أو تسليم أنفسهم و سلاحهم.

بينما لم تتوصل اللجنة المركزية في حوران إلى رد واضح فيما يخص الخدمة الإلزامية لأبناء درعا، في حين طالب وفد الأهالي واللجنة المفاوضة بأن تكون خدمتهم ضمن اللواء الثامن.

وحضر المفاوضات كل من رئيس اللجنة الأمنية بالجنوب السوري حسام لوقا ورئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي والعميد غياث دلة وقائد الفيلق الأول ووزير الدفاع العماد علي أيوب.

وبحسب المرصد السوري هدد وفد حكومة دمشق بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها في حال رفض مطالبه.

في سياق متصل، قصفت قوات دمشق بقذائف المدفعية والدبابات مدينة درعا البلد، إضافة إلى استهداف المدينة بالرشاشات الثقيلة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيفة في درعا البلد، مساء اليوم، وذلك بعد مغادرة الوفد الروسي لمدينة درعا، دون الكشف عن نتائج الاجتماع الأخير.

(ي ح)