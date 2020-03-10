المرصد: كورونا ينتشر بأربع محافظات سورية والحكومة تأمر بالتكتم

ونقل المرصد السوري عن مصادر طبية عديدة داخل مناطق الحكومة السورية تأكيدها أن فيروس (COVID-19) المعروف باسم فيروس كورونا انتشر بشكل رئيسي في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص.

وبحسب ما زعم المرصد فهناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بـ “الحجر الصحي”، حيث تواصل المرصد السوري مع أطباء بمشافي ضمن المحافظات أنفة الذكر، والذين أكدوا بأنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات الحكومة السورية بضرورة التكتم والامتناع عن الحديث حول انتشار فيروس كورونا هناك.

وأعلنت الحكومة السورية قبل يومين وكإجراء متأخر, عن إلغاء كافة الزيارات والرحلات القادمة من دول الجوار, بينما قامت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باتخاذ إجراءات احترازية لتفادي وصول الفيروس إلى مناطقها.

(ي ح)