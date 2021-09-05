المرصد: جولة مفاوضات جديدة بين اللجنة المركزية بدرعا وقوات حكومة دمشق

ويجري اجتماع الآن في الملعب البلدي بدرعا المحطة، بين ممثلين عن اللجنة المركزية في درعا من جانب، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق والجانب الروسي من طرف آخر، في جولة مفاوضات جديدة للوصول إلى حل نهائي حول ملف درعا البلد، وفق ما أفاده المرصد السوري.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تمسك متواصل من قبل الروس وحكومة دمشق بقضية ترحيل الرافضين للتسوية وتسليم السلاح وبنود أخرى من الاتفاق كوضع نقاط عسكرية وتفتيش منازل.

وكانت درعا البلد شهدت، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا من قبل قوات حكومة دمشق متمثلة بالفرقة الرابعة وقوات أخرى، بعد محاولة تقدم فاشلة.

(د ع)