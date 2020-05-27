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المرصد: إصابة مجند وضابط تركي أحدهما حالته خطيرة في إدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة مجند وضابط من قوات الاحتلال التركي أحدهما جراحه خطيرة، وذلك إثر الانفجار الذي حصل اليوم في ريف جسر الشغور في إدلب.
خبر 2020-05-27T15:31:00 مركز الأخبار

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان سُمع دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية “M4” الدولي، من جهة منطقة الغسانية في ريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للمرتزقة بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الانفجار عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

وقُتل ستة من مرتزقة الحزب الإسلامي التركستاني في انفجار مستودع ذخيرة في إدلب شمال غرب سوريا، وسط أنباء عن إصابات بليغة ترجح ارتفاع عدد القتلى, وذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي.

(ي ح)


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