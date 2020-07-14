المرصد: إصابة جنود روس إثر انفجار استهدف دورية مشتركة مع الأتراك

وقال المرصد السوري إن 3 جنود روس على الأقل أُصيبوا بجراح متفاوتة جراء انفجار لغم، أثناء مرور الدورية الروسية – التركية، بالقرب من مصيبين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وجرى نقل الجرحى بواسطة عربات تركية.

ويأتي هذا الانفجار الضخم، على الرغم من مزاعم قوات الاحتلال التركي بالقيام بعمليات تمشيط مكثفة لهذه المنطقة.

وسيّرت القوات الروسية دورية جديدة برفقة قوات الاحتلال التركي على طريق اللاذقية – حلب الدولي.

حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة في ريف إدلب الشرقي، لتتجه نحو قرية عين حور الواقعة في ريف اللاذقية الشمالي، وهي آخر منطقة على الطريق الدولي ضمن مناطق مرتزقة تركيا في محاولة من الطرفين لإتمام الاتفاق الذي جرى في الخامس من شهر آذار الفائت، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل طريق الـ M4.

(ي ح)