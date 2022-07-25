المرصد: حكومة دمشق تجتمع مع وجهاء من درعا وتهدد بعملية عسكرية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعضاء "اللجنة الأمنية" التابعة لحكومة دمشق اجتمعوا في مدينة درعا مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، صباح أمس الأحد، وطالبت "اللجنة الأمنية" من الحضور بـ "ضرورة التعاون لتسليم المطلوبين للنظام بقضايا أمنية وجنائية".

في حين هدد رئيس "اللجنة الأمنية" وجهاء درعا بشن عملية عسكرية في حال رفضوا التعاون معهم.

وحضر الاجتماع "محافظ درعا" و"رئيس فرع الأمن العسكري" في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة.

وفي سياق ذلك، وردت معلومات بإرسال قوات حكومة دمشق تعزيزات عسكرية إلى درعا قادمة من دمشق بحسب المرصد.

وكانت دوريات تابعة لقوات حكومة دمشق قد اقتحمت الجمعة 22 تموز، بلدة اليادودة بريف درعا الغربي وحاصرت أحد المنازل الذي يتواجد داخله قيادي سابق من المسلحين المحليين ممن رفض التهجير إلى الشمال السوري.

وعلى إثر ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من قوات حكومة دمشق والقيادي الذي كان يتواجد بالمنزل رفقة شخص آخر وبعض العناصر من "المسلحين السابقين" من أبناء المنطقة، مما أدى لمقتل شخص كان برفقة "القيادي" وسقوط جرحى من كلا الطرفين، بالإضافة لتسجيل إصابات في صفوف المدنيين بينهم امرأة بالرصاص.

الجدير ذكره بأن "القيادي" الذي جرى مداهمة مكان إقامته في بلدة اليادودة تعرض منزله للتفجير بألغام في مدينة طفس غربي درعا، في الـ 17 من تموز/ يوليو الجاري، نتج عن ذلك مقتل زوجته.

(د ع)