المرصد: بعد الانسحاب الروسي قوات موالية لإيران تدخل الشهباء

وقال المرصد السوري، نقلًا عن مصادره من ريف حلب الشمالي، إن رتلًا عسكريًّا تابعًا للمجموعات الموالية لإيران، دخل مع ساعات الصباح الأولى إلى منطقة الشهباء، شمال حلب، وضم الرتل أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومعدات عسكرية ولوجستية.

ووفقًا للمصادر، فإن الهدف الرئيس من دخول القوات هو تأمين خط حماية لبلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من أتباع الطائفة الشيعية، كما يأتي الدخول الإيراني بعد ساعات من الانسحاب الروسي من نقاط في منطقة الشهباء.

وكان المرصد السوري رصد أمس، أرتالًا للقوات الروسية، تنطلق من قاعدتي تل رفعت وكشتعار في ريف حلب الشمالي، باتجاه مدينة حلب.

ووفقًا للمرصد، فإن القوات الروسية انسحبت بعتادها وآلياتها العسكرية من القاعدتين في تل رفعت وكشتعار، بالإضافة إلى خروج عربات مصفحة روسية من منطقة الشهباء، ولم تصدر عن القوات الروسية توضيحات حول ما جرى حتى الآن.

(ش ع)