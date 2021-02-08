المرصد: عودة مرتزقة سوريين من ليبيا وإرسال دفعة بدلًا عنهم

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إنه من المنتظر وصول دفعة من المرتزقة السوريين التابعين لدولة الاحتلال التركي، من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، وقدر المرصد عددهم بـ 140 مرتزقًا.

ولفت إلى أنه يتم تجهيز دفعة مماثلة من المرتزقة لخروجها من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

ولفت المرصد إلى أن "ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي - الليبي الذي ينص على انسحاب كامل للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي تجنيد المرتزقة في المناطق التي تحتلها من سوريا بغية إرسالهم إلى ليبيا وغيرها من المناطق التي تتدخل فيها لتحقيق أطماعها والسيطرة على الثروات فيها.

ولفت المرصد إلى أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين المحتلة عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا.

وكانت الأطراف الليبية توصلت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، لاتفاق يقضي بإخراج المرتزقة من البلاد خلال مدة أقصاها 3 أشهر، وانتهت هذه المدة في 23 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، دون أن يخرج المرتزقة.

(ح)