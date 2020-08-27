المرصد: اشتباكات بين داعش والقوات الحكومية وفقدان الاتصال مع مجموعة الأخيرة

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة تشهدها محاور بريف دير الزور الغربي ضمن البادية السورية، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات تابعة لها من جهة، ومرتزقة داعش من جهة أخرى، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة بين الجانبين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن منطقة الاشتباكات شهدت فقدان الاتصال بمجموعة تابعة لقوات ما يسمى الدفاع الوطني بينهم قيادي، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن مجموعة مشتركة من عناصر موالية للقوات الحكومية والروس فقدوا في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن عناصر قوات "لواء القدس الفلسطيني" وقوات "الدفاع الوطني"، كانوا قد توجهوا إلى منطقة جويف في بادية الميادين، اليوم، من أجل تمشيطها من مرتزقة داعش، قبل فقدان الاتصال مع عناصر المجموعة.

وفي سياق ذلك، أرسلت القوات عشرات الآليات العسكرية مدعومة بالعتاد والعناصر للبحث عن المجموعة المفقودة.

(ي ح)