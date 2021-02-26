المرصد: ارتفاع عدد القتلى بالضربة الأميركية للمجموعات الإيرانية إلى 22 قتيلًا

وارتفع تعداد القتلى إلى 22، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي غالبيتهم من الأخير، ممن قتلوا جميعاً في استهداف جوي أميركي على مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق من معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال شرقي دير الزور، وفق المرصد.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، بحسب المرصد.

وبحسب المرصد، أدى القصف الذي جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، لتدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها عمدت بعد الضربة مباشرة إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفاً من استهدافات متتالية.

(ش ع)