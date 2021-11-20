المرصد: انفجار يستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن في ريف درعا

ووقع انفجار في معبر "جابر نصيب" الحدودي مع الأردن في ريف درعا جنوب سوريا، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند مقر يتبع لفرع "الأمن السياسي" داخل المعبر، وسط معلومات عن سقوط جرحى من عناصر الفرع.

ووفقًا لإحصائيات المرصد، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها جماعات مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1240 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 896، وهم: 276 شخصًا بينهم 14 امرأة، و26 طفل، بالإضافة إلى 403 من قوات حكومة دمشق والموالين لها، و 155 شخصًا من الجماعات المسلحة ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، و27 من المجموعات السورية التابعة لـ ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 35 مما يُعرف بـ ”الفيلق الخامس”.

(د ع)