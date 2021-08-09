المرصد: عملية تبديل لمرتزقة تركيا السوريين في ليبيا

ويتواصل تواجد المرتزقة السوريين ضمن الأراضي الليبية دون أي عودة نهائية لهم، بل على العكس تتواصل عمليات التبديل، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج دفعة مرتزقة من سورية إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة.

وذكر المرصد أنه عاد نحو 130 مرتزق سوري من مرتزقة تركيا المتواجدين في ليبيا، خلال الساعات الفائتة، ليخرج في المقابل دفعة مماثلة من مناطق نفوذ مرتزقة تركيا بشمال سورية إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وكان المرصد أشار في العاشر من تموز/ يوليو الفائت، إلى أن المخابرات التركية ومرتزقتها تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد، بأن أكثر من 150 مرتزقاً يتحضرون للذهاب إلى تركيا، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري.

وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة.

ووفقًا للمصادر فإن عمليات تبديل المرتزقة ستتم كل 15 يومًا وبشكل دوري، أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.

ولاتزال عملية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية متوقفة بشكل تام، على الرغم من جميع المطالبات الدولية بخروجهم الفوري والتركيز الإعلامي المستمر على ملفهم، في ظل التفاهمات الليبية – الليبية، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً حتى اللحظة، فالحكومة التركية تواصل نقل مرتزقتها من وإلى ليبيا، في إطار عمليات التبديل المستمرة، فلايزال نحو 7000 مرتزق من الجنسية السورية من التابعين لأنقرة متواجدين في ليبيا حتى هذه اللحظة.

(د ع)