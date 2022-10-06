المرصد: عملية إنزال أميركية ضمن مناطق حكومة دمشق

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم الخميس، ضمن مناطق نفوذ حكومة دمشق للمرة الأولى.

حيث تمت عملية الإنزال في قرية ملوك سراي 17 كيلومتر جنوب مدينة قامشلو.

وأثناء عملية الإنزال أبلغ جنود العملية أهالي القرية بمكبرات الصوت بضرورة دخول الجميع إلى منازلهم وإطفاء الإضاءة.

وأسفرت عملية الإنزال عن مقتل شخص، واعتقال عائلته وعائلة أخرى، إضافة إلى اعتقال قائد مقر أنصار الأمن العسكري التابع لحكومة دمشق، ولا يعلم أنه اعتقل لأنه مطلوب للقوات الأميركية، أو لأنه قاوم عملية الإنزال، وانتهت عملية الإنزال في تمام الرابعة فجراً.

(ل د)