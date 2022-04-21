المرصد: القوات الروسية تنسحب من مطار تدمر العسكري إلى مطار التيفور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانسحاب القوات الروسية بشكل كامل من مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي، حيث غادر جميع العناصر الروس المطار عبر حوامة عسكرية قبل أن تقوم القوات الروسية بسحب مروحياتها من المطار أيضا، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة ولا يعلم إذا ما كان انسحاب مؤقت وسوف تعود القوات الروسية إليه بأي لحظة، أو أنه انسحاب كامل له أهداف أخرى.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المروحيات الروسية والقوات التي غادرت مطار تدمر اتجهت إلى مطار التيفور بريف حمص وبذلك يصبح مطار تدمر العسكري خاضع لسيطرة “حزب الله” اللبناني ومجموعة “فاطميون” الأفغانية الموالية لإيران، بالإضافة لتواجد بعض من عناصر وضباط من حكومة دمشق داخل المطار.

وفي مطلع الشهر الجاري أفاد مصدر خاص لـ صحيفة الشرق الأوسط، بـ«وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من الحرس الثوري الإيراني ضمت نحو 40 آلية عسكرية وأكثر من 17 سيارة وبيك آب مزودة برشاشات متوسطة وأخرى تقل عناصر من حزب الله اللبناني وعدداً من العربات المصفحة والآليات العسكرية للفرقة الرابعة في قوات النظام والعشرات من عناصرها، إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص، عقب عملية انسحاب كامل للقوات الروسية بينها عناصر من مجموعات (فاغنر) ونحو 200 عنصر من الفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة إلى أكثر من 23 آلية عسكرية وعدد من السيارات المحملة بالذخائر والمواد اللوجيستية وأجهزة اتصالات، باتجاه مطار تدمر العسكري شرق حمص، و5 طائرات مروحية رافقت القوات الروسية أثناء انسحابها من المستودعات».

(ش ع)