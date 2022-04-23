المرصد: المقاتلات الروسية تستهدف بالصواريخ عفرين وإعزاز والباب

ودوت انفجارات قوية سُمعت في المناطق المحتلة من قبل تركيا "عفرين وإعزاز والباب" في ريف حلب، بعد منتصف ليلة الجمعة – السبت، ناجمة عن قيام مقاتلات روسية باستهداف المنطقة بصواريخ انفجرت بالجو قبل وصولها للأرض، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد مساء أمس الجمعة، إلى أن المقاتلات الروسية حلقت في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد" واستهدف بصواريخ جو – جو بلدة احسم في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما رصد تنفيذ الطيران الحربي الروسي أكثر من 6 غارات جوية قبيل ظهر أمس الجمعة، استهدف خلالها أماكن في منطقة الرويحة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)