المرصد: المجموعات المحلية في السويداء تبدأ حملة أمنية ضد عناصر تابعة لحزب الله والجماعات الإيرانية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المجموعات المحلية في السويداء وعلى رأسها حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس ولواء الجبل و"قوات مكافحة الإرهاب"، عمدت صباح اليوم الخميس، إلى تطويق بلدة قنوات في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأضاف أنهم بدأوا "بحملة أمنية جديدة بحثاً عن مطلوبين من خلايا تابعة لمجموعة “راجي فلحوط”، ومجموعة أخرى تدعى "قوات الفهد" التي يقودها شخص يدعى سليم حميد وهي تابعة للمخابرات العسكرية أيضاً، وذلك في إطار استمرارهم بمحاربة الجماعات التابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية".

ووفقاً للمرصد، فإن الجماعات المحلية كانت قد أعطت "مهلة لسليم حميد قائد قوات الفهد، الذي يتخذ من بلدة قنوات مركزاً له ويعد من المقربين من راجي فلحوط، لتفكيك فصيله وتسليم سلاحهم إلا أن الأخير لم يستجب، بينما عمد عدد من عناصره إلى تسليم سلاحهم بشكل فردي".

ومع انتهاء المهلة، بدأت الجماعات المحلية صباح اليوم بالحملة الأمنية، وداهمت منازل عدة تعود لمقاتلين ضمن جماعة "قوات الفهد"، من ضمنهم منزل قائد الجماعة، إلا أنهم لم يعثروا عليه، وترجح المصادر خروجه خارج بلدة قنوات، في حين تمكنت الجماعات المحلية من اعتقال عدد من عناصره منذ الصباح، كما حدث تبادل إطلاق نار مع مجموعة تابعة لـ

"قوات الفهد"، في ظل استمرار استنفار الفصائل المحلية.

(د ع)