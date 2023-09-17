المرصد: أكثر من 210 من السوريين قضوا وفقدوا في فيضانات ليبيا

أفأدت مصادر وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ "الموثوقة"، إن 110 من السوريين قضوا في إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة شرق ليبيا، لافتاً إلى أن أكثر من 100 في عداد المفقودين، ولا يزال البحث مستمراً.

وذكرت مصادرنا أن حوالي 62 شخصاً ينحدرون من دمشق وريفها ودرعا وحلب تم توثيقهم بالأسماء، لقوا حتفهم نتيجة الإعصار بليبيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الامم المتحدة السبت في تحديث للحصيلة نقلاً عن الهلال الاحمر الليبي.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصاً إضافياً.

(د ع)