المرصد: 45 عملية استهداف في درعا منذ مطلع شهر آذار

ويستمر مسلسل الفوضى والانفلات الأمني في مدينة درعا جنوب سوريا، في منحى تصاعدي على الرغم من إجراء حكومة دمشق لما تسمى بـ "التسويات" في أيلول العام الماضي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت المدينة، منذ مطلع آذار/ مارس، 45 عملية استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 39 شخصاً، هم: 25 مدنياً، بينهم مواطنة وطفلان – 3 ممن يعملون لصالح أفرع حكومة دمشق "الأمنية" – 7 عناصر من قوات حكومة دمشق– 3 ممن أجروا "تسويات ومصالحات" – عنصر ممن أجرى تسوية ولم ينضم لأي جهة عسكرية.

وتزايد معدل الاستهدافات بشكل كبير في مدينة درعا مع بداية العام الحالي، إذ بلغت حصيلتها 117 استهداف، على الرغم من ما تسمى بـ "التسويات والمصالحات" التي أجرتها حكومة دمشق في المدينة ولمرتين، الأولى بعد عام 2018، والثانية عام 2021، بعضها يطال عناصر من قوات دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها، وبعضها يطال المدنيين أو المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا التسويات.

(د ع)