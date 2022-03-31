وتواصل "الفرقة 25" في قوات حكومة دمشق والتي تتلقى الأوامر والتمويل من القوات الروسية، تدريبات عالية المستوى، وسط سوريا وشمال غربها، بطلب من القوات الروسية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب مصادر المرصد، فإن "الفرقة 25" بقيادة "سهيل الحسن" المعروف بـ "النمر" تجري تدريبات عالية المستوى لليوم الثالث على التوالي في مناطق إدلب وريف حمص الشرقي وحماة.

والفرقة التي تجري تدريبات تعتمد عليها القوات الروسية بشكل أساسي في حربها ضمن الأراضي السورية وممن تجهز عناصرها وقادتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس في حال الطلب.

ويأتي ذلك في محاولة من قِبل الروس إرسال رسائل إعلامية للمجتمع الدولي بأن فرقاً عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق تستكمل جاهزيتها من تلقي التدريبات للمشاركة في الحرب الروسية – الأوكرانية في حال تصاعدت حدة المعارك والمواجهات، بالتزامن مع عودة ممثلين عن القوى العسكرية السورية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا.

وأمس الاربعاء، أشار المرصد إلى أن القوات الروسية أوعزت قيادة "الفرقة 25" الموالية لها، بإجراء تدريبات عسكرية نوعية لقواتها، في مناطق إدلب وحمص الشرقي وحماة، وتضمنت التدريبات عملية إنزال جوي لعناصر الفرقة.

ورصد نشطاء المرصد السوري، انطلاق الحوامات التدريبية من مطار حميميم في مدينة اللاذقية، وشارك في التدريبات نحو 700 عنصر وضباط من القوات الروسية.

(د ع)