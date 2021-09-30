المرصد: 20865 قتيلاً بينهم أكثر من 8000 مدني خلال 6 سنوات من التدخل الروسي في سوريا

وقال المرصد السوري في الثلاثين من كل شهر، تحلّ ذكرى التدخل الروسي في سورية الذي بدأ في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول عام 2015، حين منح مجلس الاتحاد الروسي تفويضاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانخراط العسكري في سوريا، لتنطلق بعدها سلسلة من الضربات والغارات والمساعدات العسكرية والسياسية لحكومة دمشق، واليوم يكمل التدخل الروسي عامه السادس، هذا التدخل على مدار 6 سنوات، أفضى إلى استعادة حكومة دمشق السيطرة على أكثر من 63.70% من إجمالي الأراضي السورية، بعد أن كان يسيطر على أجزاء ضئيلة جداً منها لا تتجاوز 20%.

وبلغت حصيلة القتلى 20865 منذ الـ 30 من أيلول / سبتمبر من العام 2015 حتى 30 من أيلول / سبتمبر من العام 2021، 8669 مواطناً مدنياً بينهم 3001 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1318 مواطنات فوق سن الثامنة عشر، و5250 رجلاً وفتىً، إضافة لـ 5972 من مرتزقة داعش و6224 من مرتزقة تركيا.

(ش ع)